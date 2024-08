Il FolloGavo ne fa tre. Doppietta di D’Este

Doppietta di D’Este e gol di Kondaj. Terza vittoria su tre amichevoli disputate dal Follonica Gavorrano, che questa volta cala il tris e batte per 3-0 l’Atletico Maremma al Nicoletti di Follonica. Sfida contro una compagine di Promozione che ha però tenuto testa al team di Marco Masi, seppur la prima rete è arrivata al 3’ e con la firma di D’Este, che impatta al volo con il sinistro sul bel filtrante liftato di Lo Sicco e batte il portiere dell’Atletico Maremma. Il Follonica Gavorrano controlla la gara e si rivede in avanti in un paio di occasioni con Zini e Tatti, ma la prima frazione termina sull’1-0 per i biancorossoblù. Al 26’ della ripresa i ragazzi di Masi raddoppiano: Kondaj controlla palla sulla trequarti e si accentra, lasciando partire un destro potente dalla lunga distanza che si insacca sotto la traversa. Alla mezz’ora il Follonica Gavorrano cala il tris: Souare serve D’Este in profondità, l’attaccante con un bel diagonale mancino davanti al portiere non sbaglia e realizza il gol del 3-0. Il risultato non cambia più fino al 90’, buon test per le due compagini in vista dei rispettivi impegni ufficiali. Le prossime amichevoli precampionato del Follonica Gavorrano si giocheranno allo stadio Malservisi-Matteini: martedì 20 alle 17 i biancorossoblù affronteranno il Belvedere Grosseto a Bagno di Gavorrano, mentre le ultime due si terranno domenica 25 agosto alle 17 con il Ghiviborgo e mercoledì 28 agosto alle 17 con lo Scarlino, sempre sul terreno di gioco del Malservisi-Matteini.

FOLLONICA GAVORRANO: Uccelletti, Scartoni, Morelli, Zanchetta, Brunetti, Kondaj, Kernezo, Lo Sicco, D’Este, Zini, Tatti. A disp. Romano, D’Agata, Lucchesi, Pimpinelli, Stefanini, Calvi, Miccoli, Cret, Scartabelli, Antonini, Souare. All. Masi.

ATLETICO MAREMMA: Beligni, Presicci, Sabatini N., Ciolli, Ferraro, Gentili, Vettori, Harea, Coli, Picchianti, Rodriguez. A disp.: Villani, Amaddii, Ciccioni, Talenti, Angelini, Rigutini, Rosi, Scozzafava, Amorfini, Majuri, Bonucci, Pennacchi, Sabatini C., Sarzilla, Lorenzini. All. Lorenzini.

Reti: 3’, 30’st D’Este, 26’ st Kondaj.