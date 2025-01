Il brutto vizio delle feste. Finiscono

Ormai dovremmo esserci abituati o, quantomeno, con l’età dovremmo arrivarci preparati: ad un certo punto le festività natalizie finiscono. Non c’è verso: finiscono. Per chi non fa parte della corrente di pensiero che tutte le feste andrebbero abolite, il ritorno alla "settimana lunga" e soprattutto il pensiero che se tutto va bene se ne riparlerà fra un anno non sono notizie che rinforzano il buon umore. Comunque, mettiamoci l’anima in pace. Godiamoci oggi e domani e poi facciamocene una ragione, anche se per chi deve rientrare a scuola o rientrare al lavoro non sarà facile. Per quanto, dopo i pranzi e le cene del periodo, anche rientrare nei pantaloni di inizio dicembre potrebbe essere un’impresa.