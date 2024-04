I maestri dell’ingegno. Laboratori dove nascono monili e ceramiche frutto della passione

Un laboratorio di lavorazione di monili che è anche un punto vendita pieno di oggetti unici d’arredamento e una bottega in cui è possibile imparare le tecniche dell’antica arte della ceramica. Sono "LB Creazioni" di Massa Marittima e "Montis Pescalis Ceramiche" di Montepescali, le due botteghe che partecipano alle Giornate Europee dei Mestieri d’Arte, la manifestazione nata in Francia e promossa dall’Institut National des Metiers d’Art di Parigi, che in Toscana viene organizzata da Artex in collaborazione con Unicoop Firenze grazie al supporto del World Crafts Council Europe e del progetto Crafting the Future, co-finanziato dalla Commissione Europea.

La maestra artigiana Letizia Bartoli crea oggetti unici d’arredamento e bijoux. Nel suo punto vendita "LB Creazioni" a Massa Marittima sono esposte le sue creazioni: monili in argento, realizzati in microfusione a cera persa, con pietre naturali o perle di fiume, piccoli portafortuna, porta gioie, specchi, cuscini, vasi, piatti tutti decorati a mano. Vengono realizzate su commissione decorazioni per porte d’interni, restaurati mobili e dipinte opere su tela con utilizzo di tecniche miste e materie prime del territorio toscano, come legno d’olivo e travertino. La bottega sarà aperta sabato dalle 11 alle 12.30 e l’artista artigiana è disponibile ad ospitare gruppi composti da massimo 4 persone, la durata dell’evento è di 30 minuti. Prenotazioni al 339 3019845. La partecipazione ai laboratori sarà gratuita.

Il maestro artigiano Claudio Pisapia, invece, è titolare del laboratorio "Montis Pescalis Ceramiche" a Montepescali. Nel suo laboratorio, dove ogni prodotto viene interamente realizzato a mano, è possibile frequentare corsi per apprendere le varie tecniche di questa antica arte. Oltre a vasi, complementi di arredo e ceramiche per la tavola, vengono realizzati flauti in bucchero (ceramica nera tipica degli etruschi) e gioielli. Durante le Giornate Europee dei Mestieri d’Arte sarà possibile visitare il laboratorio e conoscere le diverse lavorazioni della ceramica come il tornio e le varie tecniche di modellazione.