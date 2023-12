I "Cardellini" non cantano, presepe posticipato

Due eventi che caratterizzano il Natale amiatino, hanno subìto delle variazioni.

Il concerto di questa sera dei Cardellini del Fontanino di Castel del Piano è stato proprio annullato perché, dicono i coristi, una forma influenzale ha colpito alcuni componenti del coro polifonico.

Il loro concerto negli anni è sempre stato un evento fisso del cartellone natalizio di Castel del Piano, per gli abitanti del paese ha rappresentato l’occasione per farsi gli auguri di buon anno.

"Siamo veramente dispiaciuti – spiegano i coristi – ma per il secondo anno consecutivo, per colpa dell’influenza, siamo costretti ad annullare il concerto del 29 dicembre".

Salta, in questo caso per motivi organizzativi, anche la data di domani del presepe vivente a Monticello Amiata.

La rappresentazione della natività è però in programma sempre a Monticello Amiata il prossimo 6 gennaio, l’appuntamento in questo caso è dalle 17.30 alle 19.30. Questo evento è particolarmente suggestivo perché si snoda in alcune strade del bosco, nei pressi del paese. L’evento è stato lanciato qualche anno fa e ogni edizione è stata un successo sempre maggiore rispetto alla precedente.

N.C.