Grifone verso il derby. Malotti, rebus scelte

Inizia una settimana assai importante per il Grosseto di mister Malotti che domenica ospita l’undici del Follonica Gavorrano, secondo in classifica con 41 punti. I biancorossi, dopo la sosta, riprendono il cammino in campionato dopo il pareggio rocambolesco di Cenaia, mentre i biancorossoblù del tecnico Masi devono riscattare la sconfitta interna subìta ad opera del Sansepolcro, ma si presenteranno carichi per l’ottimo risultato ottenuto in Coppa Italia dove hanno conquistato il lasciapassare per la semifinale.

Un debutto in panchina molto delicato quello che si profila per Malotti il quale ha avuto dalla sua la sosta del torneo che gli ha permesso di avere a disposizione più tempo, compreso l’allenamento congiunto con l’Aglianese, nello studiare la squadra. Cretella e compagni, nonostante i numerosi "bonus" gettati al vento si trovano ancora in una buona posizione in una classifica molto corta quando mancano dodici giornate al termine del campionato.

Agganciare in classifica il Follonica Gavorrano vorrebbe dire tornare in gioco per la promozione. L’allenatore Malotti quali panni vestirà? Sarà un Malotti conservatore, soluzione più facile, oppure un Malotti innovativo, soluzione più coraggiosa? Una settimana di tempo e di lavoro: poi vedremo che cosa uscirà dal suo cilindro.

