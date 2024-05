Grande successo per "Saturnia Cheese". Protagonista sua maestà il formaggio

Successo per "Saturnia Cheese" e il Comune e la Proloco sono già al lavoro per la prossima edizione. Nel 60esimo anno dalla sua prima edizione, nata nel 1964 e denominata Sagra del Formaggio Pecorino, lo scorso fine settimana si è svolta "Saturnia Cheese", la manifestazione enogastronomica rivisitata e moderna rispetto a quella originale, che ha avuto come protagonista il formaggio. Organizzata dalla Proloco di Saturnia con il sostegno del Comune di Manciano, l’evento si è caratterizzato per un percorso di degustazione di formaggi, vini, olio e miele del nostro territorio e di quello della provincia di Grosseto, in piazza Vittorio Veneto a Saturnia. A fare compagnia al formaggio locale anche la musica dal vivo, stand enogastronomici, passeggiate archeologiche e storiche. "Sono felice che l’edizione di quest’anno sia esplosa in tutta la sua bellezza – dice il consigliere comunale alle Frazioni, Matteo Bartolini –. Saturnia Cheese è destinata a crescere e ad arricchirsi. Questa amministrazione lavorerà per creare un evento sempre più grande dedicato al formaggio, che faccia da ponte tra le realtà imprenditoriali locali e quelle delle zone limitrofe". "Siamo ripartiti dopo anni bui, successivi al Covid e considerando i tempi con i quali abbiamo dovuto fare conti per organizzare il tutto, siamo veramente soddisfatti – aggiunge il presidente della Proloco di Saturnia, Sergio Bartolini – Venticinque aziende del territorio che hanno esposto i loro prodotti nella splendida cornice di piazza Vittorio Veneto, percorsi di degustazione, laboratori, spettacoli musicali, esposizione di Vespe d’epoca, stand gastronomici e una tavola rotonda che ha ripercorso la nascita del marchio Dop del Pecorino Toscano".