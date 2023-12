Gli studenti diventano agenti per un giorno

"Amici della Polizia municipale": le scuole si trasferiscono al Comando del Comune di Orbetello e i ragazzi diventano agenti per un giorno. La Polizia municipale di Orbetello entra nelle scuole con un progetto di educazione stradale rivolto ai bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. "Amici della polizia municipale" ha preso il via a settembre e continuerà fino alla fine dell’anno scolastico coinvolgendo la maggior parte degli alunni degli istituti comprensivi di Albinia, Fonteblanda, Neghelli e Orbetello Scalo e Orbetello.

Il progetto, rivolto ai bambini delle scuole dell’infanzia, delle scuole elementari e medie del territorio comunale, è iniziato a dicembre 2022 con alcuni incontri introduttivi: "Fin dai primi incontri – spiega il comandante della Polizia municipale del Comune di Orbetello, Carlo Poggioli – abbiamo riscontrato un grande successo in termini di interesse e partecipazione attiva da parte dei bambini, a cui abbiamo offerto una prima infarinatura della segnaletica stradale e delle buone pratiche da attuare quando si è in strada, a piedi o in bicicletta".

Gli incontri di "Amici della Municipale" sono ripresi a inizio anno scolastico e sono già numerosi gli alunni che hanno avuto la possibilità di visitare il comando, familiarizzare con i mezzi in dotazione agli agenti e visitare la stazione mobile "Educare i bambini significa educare i cittadini di domani", sottolinea il comandante. I bambini hanno visitato il Comando, hanno visto le nostre auto, le moto, i mezzi speciali e hanno assistito a comunicazioni radio preparate per loro. Agli incontri hanno partecipato anche il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, e il senatore Roberto Berardi, consigliere delegato alla Polizia municipale del Comune di Orbetello.

Michele Casalini