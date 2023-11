Formazione post diploma con Its Eat Academy. Le opportunità nel settore agroalimentare

Pomeriggio dedicato all’orientamento post diploma domani dalle 17 nella sala Pegaso della Provincia, in piazza Dante. Ad organizzarlo sono l’Its-Eat Academy, la Fondazione Lorena, che promuove l’innovazione e la ricerca applicata in agricoltura, e l’Istituto "Leopoldo II di Lorena".

"Il focus dell’incontro – spiega Paola Parmeggiani (nella foto), direttrice della Fondazione Its-Eat – è quello di illustrare le opportunità formative post diploma garantite dall’Its-Eat Academy con uno specifico approfondimento sul settore agroalimentare, e un approfondimento sul nuovo corso in fase di messa a punto in Bio food and sustainability management, che si terrà a Grosseto. Un’ottima occasione per neodiplomati, familiari e diplomati under 35 per verificare quante opportunità di lavoro qualificato possono garantire i nostri corsi".

Interverranno Francesco Limatola, presidente della Provincia, Luca Agresti, assessore del Comune di Grosseto; Alfonso De Pietro, presidente della Fondazione Lorena; Fabrizio Tistarelli, presidente del Consorzio Latte Maremmma e della Fondazione Its-Eat; Massimo Tuccio, presidente di Cantina I Vini di Maremma.