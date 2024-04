Fiori, trampolieri e Filarmonica. E poi anche i premi della lotteria

La Festa di Primavera del Comitato per la Vita che animerà il centro storico e colorerà piazza delle Catene sarà sabato 13 e domenica 14 con un programma ricco di eventi. A dare inizio sarà la vendita delle piante, in collaborazione con l’Istituto tecnico Agrario e biotecnologico di Grosseto, grazie a ditte vivaistiche Barbini e Mazzetti. Sarà anche la giornata della prevenzione oncologica in collaborazione con Coeso. Animeranno le vie del centro storico dalle 16 alle 18 gli artisti trampolieri della scuola di circo Mantica. La giornata di domenica si aprirà sempre con la vendita delle piante e gli screening per la prevenzione. Proseguirà dalle 10.30 alle 11.30 con la "Passeggiata in rosa". L’iniziativa è organizzata dalla palestra grossetana "Pink Lady" di Francesca Nicoletti. La partenza sarà da piazza Dante alle 10.30 per percorrere Corso Carducci, la salita Bastione Garibaldi, verso il Bastione Cavallerizza, fortezza del Cassero senese, poi direzione Bastione Rimembranza, attraversando via Saffi, via Andrea da Grosseto, piazza Indipendenza, via Vinzaglio, per poi tornare in piazza Dante alle 11.30 da dove partirà il concerto itinerante della Società Filarmonica Città di Grosseto suonando per le vie del centro storico. E poi un tocco medievale dalle 15.30 alle 16.30 con i figuranti e tamburini dei gruppi storici di Batignano, Gavorrano e Grosseto con una sfilata in tema. Conclusione alle 17.30 con l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria di solidarietà "Un biglietto per la vita" nel gazebo del Comitato. In caso di maltempo, l’estrazione avverrà nella sede dell’associazione in via Varese 22. In caso di pioggia tutta la manifestazione verrà rinviata alla settimana successiva (20 e 21 aprile), stessi orari, modalità e luoghi.

M.V.G.