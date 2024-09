Festa per il Super Palio. Orbetello sul podio più alto. Successo nelle acque di casa

L’equipaggio di Orbetello ha vinto la 33esima edizione del Super Palio della Costa d’Argento. Secondo posto per Castiglione della Pescaia, terzo per Porto Ercolee quarto per Civitavecchia. La manifestazione, che prima si svolgeva a sempre in laguna, da qualche anno è itinerante tra i 4 paesi ed ogni anno cambia sede, per il 2024 è stata la volta di Orbetello ad ospitare gli altri partecipanti.

La gara si è svolta su 6 vasche da 400 metri nel tratto di laguna di levante con partenza ed arrivo davanti alla ex Polveriera Guzman per un totale di 2400 metri. La particolarità del Superpalio è che in ogni paese si corre su un campo gara diverso con misure diverse scelte dal paese ospitante. Gli equipaggi sono composti da 4 vogatori ed un timoniere. Ecco i partecipanti dell’ultima edizione.

Orbetello. Presidente Gianluca Santi; allenatore Massimiliano Fortunato; timoniere Alessandro Giovani; primo remo Marco Casetta; secondo remo Dennis Fanciulli, terzo remo Francesco Ventura, quarto remo Pietro De Maria. Riserva Federico Cappoli. Castitglione. Presidente Giancarlo Farnetani, allenatore Simone Boldi, timoniere Niccolò Betti; primo remo Sebastiano Biancalani, secondo remo Manuel Petragli; terzo remo Fabio Giovannelli; quarto remo Andrea Giardini, riserva Tommaso Veri. Porto Ercole. Presidente Oreste Michelozzi, allenatore Fernando Parodi, timoniere Leonardo Fusini, primo remo Samuel Albania, secondo remo Tommaso Antongini, terzo remo Niccolò Fiorentini, quarto remo Andrea Santi. Civitavecchia. Presidente, Sandro Calderai, allenatore Gennaro Lo Iacono, timoniere Davide Orlandi, primo remo Ivano Scotti, secondo remo Gennaro Lo Iacono, terzo remo Abraoo Silva Moraes, quarto remo Daniele Pinchi.