Festa al Caseificio di Sorano per i sessant’anni di attività

Con i suoi sessant’anni di attività il Caseificio di Sorano è una delle realtà più longeve del territorio. Sessanta candeline che il noto caseificio festeggerà a dovere con una degustazione in programma oggi in occasione della Festa delle Cantine di Sorano. L’azienda, simbolo di qualità e tradizione nel settore lattiero-caseario delle terre del tufo propone una degustazione unica, un’occasione per tutti el buon cibo per assaporare la varietà di formaggi artigianali prodotti dal Caseificio di Sorano.

I visitatori avranno l’opportunità di immergersi nelle deliziose creazioni del caseificio, tra cui il celebre stracchino e molte altre prelibatezze. Gli esperti del caseificio saranno a disposizione per guidare gli ospiti attraverso un’esperienza gustativa indimenticabile. Il Caseificio di Sorano, inoltre, con un evento privato, ringrazierà i suoi soci e dipendenti con una cena sociale speciale dedicata a coloro che hanno contribuito al successo dell’azienda nel corso degli anni. Questi eventi rappresentano un’opportunità straordinaria per condividere la passione, la tradizione e la qualità dei formaggi del Caseificio di Sorano con la comunità locale e con coloro che hanno contribuito al successo dell’azienda in questi primi sessant’anni di attività. L’appuntamento è dunque, oggi a partire dalle 18 nei locali di Via Roma 31, a Sorano.

Oggi il Caseificio si manifesta come realtà viva e dinamica, con circa 150 soci conferenti, titolari di aziende agricole che hanno la loro ubicazione nel comune di Sorano e in quelli limitrofi della provincia di Grosseto, ma aderiscono alla cooperativa anche allevatori delle provincie di Siena, Viterbo e Perugia.