Facile con Elio-Bus: il mezzo perfetto per tutti i tifosi

Vorremmo parlare di un bus innovativo: con i pannelli solari sopra il tettuccio. Servirà a trasportare i tifosi, inoltre avrà pneumatici in gomma riciclata in modo da essere più resistenti e performanti. La struttura esterna sarà in carbonio riciclato di colore rosso e gli interni in tessuto nero di fibra naturale. All’entrata del bus ci saranno distributori di cibo e bevande; essi funzioneranno con l’energia di scarto (grazie all’accumulatore l’energia sarà immagazzinata e riutilizzata). Ovviamente gli involucri degli snack saranno biodegradabili. L’Elio-bus avrà due piani: al primo gli adulti e al secondo i bambini. Per essi ci saranno dei tavoli da biliardino, ping pong, giochi da tavolo ma anche elettronici (non radioattivi). I bimbi potrebbero essere accuditi da una babysitter robotica, che avrebbe più resistenza e pazienza; inoltre sarebbe interessante, nelle ore notturne, far guidare un autista robot per evitare la stanchezza del guidatore umano. All’inizio del viaggio ogni passeggero avrà in omaggio una borraccia ricaricabile sulla quale troveranno la firma di uno dei giocatori. Poi ci sarà un peluche (la mascotte della squadra) in Rpet ovvero plastica proveniente da bottiglie riciclate. Il bus avrà in dotazione casse ricondizionate, ovvero apparecchi non nuovi ma aggiustati. Abbiamo proposto questo progetto perché tutti i mezzi si stanno evolvendo, tranne quelli pubblici. Se continuiamo ad inquinare i nostri figli non potranno avere un pianeta pulito. Eliobus: un passo verso il Futuro.