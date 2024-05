Evento nel centro commerciale: "Aurelia Piano Festival" per ventisette

Un pianoforte in galleria e il talento di tanti giovanissimi musicisti. È la prima edizione di "Aurelia Piano Festival" in programma oggi alle 17 nel centro commerciale Aurelia Antica di Grosseto. L’evento vedrà l’esibizione di 27 allievi dell’Istituto musicale comunale "Giannetti" diretto da Antonio Di Cristofano.

Suoneranno Elisa Belardi, Matilde Volpe, Daniele Greco, Carlotta Anna Denevi, Aurora Giada Praderio, Veronika Moroni, Ylenia Ponticelli, Chiara Rallo, Marco Fatarella, Serena Cirocco, Alma Nora Tomi, Riccardo Abbruzzese, Ludovico Amarena, Jacopo Leotta, Francesco Nacucchi, Leonardo Biagini Gori Martini, Sara Sammarco, Arianna Faienza, Gennaro Pisanelli, Camilla Franci, Matilde Di Sarno, Andrea Rossi, Iana Velicoglo, Brando Alessandri, Sara Casellae Giacomo Brizzi.

"Da sempre il nostro centro commerciale sostiene i principali eventi culturali cittadini – dichiara Martina Guadalti, responsabile marketing e comunicazione di Aurelia Antica Shopping Center –, ad esempio il Premio internazionale pianistico diretto sempre dal maestro Antonio Di Cristofano. In questa occasione siamo ancor più coinvolti, visto che ospitiamo l’evento in galleria. Un’occasione da non perdere per esaltare il talento di tanti giovanissimi musicisti grossetani".