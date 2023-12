Escursionisti bloccati. Intervento notturno per salvare 2 follonichesi

Momenti di paura per una coppia di escursionisti follonichesi di 35 anni, sulle Alpi Apuane. I due giovani avevano come obiettivo quello di raggiungere il rifugio Rossi alla Pania, nel comune di Molazzana (provincia di Lucca) ma nella sera di venerdì qualcosa è andato storto al Passo degli Uomini della Neve, un ripiano della cresta Est della Pania della Croce, a circa 1.690 metri di altitudine. A dare l’allarme e ad attivare il Soccorso Alpino e speleologico toscano è stato il proprietario del rifugio che attendeva i due escursionisti per la notte e non li ha visti arrivare. L’uomo, che è anche volontario del Soccorso Alpino, si avvicinato al passo per verificare la situazione e portare aiuto. Di li a poco la coppia ha lanciato l’allarme in quanto la donna era scivolata. Avvertita la centrale 118 alta Toscana è scattata così l’attivazione della Stazione di Lucca. La donna era scivolata per circa 200 metri, era cosciente e stava bene ma aveva un vistoso trauma ad un occhio, traumi costali e un principio di ipotermia. La necessità di imbarellarla e portarla fino a valle ha indotto i responsabili di stazione a chiedere l’attivazione della Marina militare per un recupero in notturna che si è puntualmente concretizzato verricellando a bordo del velivolo la paziente e il medico del Sast. Il compagno è stato riaccompagnato a valle dai soccorritori alpini.