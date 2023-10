Ecco la "Grosseto misteriosa"

Anche quest’anno, per Halloween, ConfGuide Confcommercio "Grosseto misteriosa" propone una visita in notturna del centro storico alla scoperta di edifici ancora presenti, di quelli scomparsi, sepolture longobarde, spedali, cimiteri, forche e, soprattutto, delle paure che nei secoli hanno caratterizzato la vita dei grossetani. "Il 31 ottobre, alla festa pagana che celebrava la fine dell’estate e l’ingresso nella stagione fredda e buia – spiega Fabiola Favilli, presidente Confguide Grosseto – si sovrappose la festa cristiana di Ognissanti, istituita da Papa Gregorio IV nell’840. Nella tradizione celtica ed in particolare in Irlanda la pagana percezione dell’ingresso nel lungo inverno veniva esorcizzata festeggiando di notte, ed evocando ciò che rappresentava angosce e paure". L’appuntamento è per martedì 31 alle 21.30 davanti alDuomo per partecipare è obbligatorio prenotarsi sulla piattaforma https:www.gimmeguide.netesperienzagrosseto-misteriosa. La visita si svolgerà anche in caso di pioggia. Durata circa 2 ore, il costo è di 10 euro.