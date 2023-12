E’ morto l’avvocato Umberto Gulina. Professionista e politico apprezzato

Si svolgeranno oggi alle 10, nella chiesa dell’Addolorata, i funerali di Umberto Gulina. Noto avvocato del foro grossetano, Gulina era nato a Rosignano Marittimo il 23 aprile 1932. Padre carabiniere e madre impiegata alle Poste, compiuti brillantemente gli studi liceali e universitari, Gulina aveva intrapreso la carriera forense nel 1956, diventando nel tempo uno degli avvocati di punta in città. Stimato nell’ambito del diritto civile, penale e amministrativo, Gulina era un grande esperto di diritto urbanistico, tanto che ha seguito per decenni i più importanti Comuni della nostra provincia. Impegnato anche in politica come segretario provinciale della Democrazia Cristiana e capogruppo in Consiglio comunale, ha ricoperto incarichi dirigenziali negli enti locali e regionali. È stato anche presidente dell’Ospedale di Grosseto prima della riforma sanitaria, componente del consiglio direttivo del Parco della Maremma e presidente del Rotary club. Con la sua scomparsa Grosseto perde un uomo buono e di altissima professionalità, vicino alla gente e sensibile ai suoi problemi. Lascia la moglie Paola Pacini e i tre figli, Francesco, Giovanni e Michele, i primi due avvocati, mentre il terzo vive e lavora in Francia. Rossano Marzocchi