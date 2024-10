Dolcetto, scherzetto e "rianimazione"

Celebrare la festa di Halloween imparando ad effettuare un massaggio cardiaco attraverso la partecipazione a una "maratona della rianimazione", esercitandosi su un manichino insieme ad altre centinaia di persone. Un modo fuori dagli schemi per fare informazione sanitaria e promuovere l’attività di Anpas Humanitas Grosseto.

È quanto propone ai grossetani l’associazione che oggi dalle 16 alle 19 sarà in piazza Dante, lato Duomo, con un proprio gazebo, l’ambulanza, e un gruppo di volontari che spiegheranno a chi vorrà partecipare alla maratona come si effettua un massaggio cardiaco. Che deve durare almeno un paio di minuti. A fare da cavia sarà un manichino di quelli utilizzati durante i corsi di formazione per i volontari soccorritori. "Alla divertente iniziativa – spiega Angela Pavone, responsabile dei volontari nel Comitato direttivo – possono partecipare tutti: donne e uomini, giovani o anziani, bambini di ogni età. Basta presentarsi al nostro gazebo e mettersi in fila per partecipare alla maratona della rianimazione chiedendo consiglio ai nostri volontari su come si effettuano i massaggi cardiaci. La maratona, che sarà cronometrata, ha l’obiettivo di raggiungere nelle quattro ore di massaggio cardiaco continuativo effettuato da centinaia di persone".