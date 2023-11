Corsi d’acqua sotto controllo. Il reticolo ha retto alle piogge: "I nostri interventi vanno avanti"

Non è stata una notte drammatica come in altre parti della Toscana, ma anche in Maremma e e ci sono state precipitazioni importanti che hanno impegnato il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud in un’attenta vigilanza sui corsi d’acqua. Il reticolo in gestione ha retto bene e non ci sono state criticità. Alcuni corsi d’acqua hanno registrato innalzamenti dei livelli o modeste piene, come il Sovata e il Bruna nel nord della piana grossetana. ll presidente del Consorzio di Bonifica 6 Toscana, Fabio Bellacchi ha fatto il punto della situazione. "Il piano dei nostri interventi prosegue secondo il programma – ha iniziato – le progettazioni sono ormai nella fase conclusiva e siamo in attesa dei finanziamenti per poter andare avanti con le gare d’appalto. Il cantiere già aperto è quello per la realizzazione di un invaso a Cernaia: i lavori, iniziati ad agosto, sono in corso e proseguono secondo i tempi previsti. La conclusione, se non ci saranno criticità legate al maltempo, è attesa alla fine dell’estate del 2024. Gli altri invasi importanti per la Maremma sono previsti sul Lanzo e sul Gretano, senza dimenticare quello sull’Albegna a Rocchette di Fazio. Menzione a parte va fatta per il lago di San Floriano per il quale stiamo completando l’iter di approvazione". Lavori avanti anche nella zona del Vaticino. "Il Consorzio è prontamente intervenuto dopo le esondazioni per eseguire il ripristino idraulico dei fossi. La criticità della zona è rappresentata da canali tombati; in questo senso sappiamo che altri enti stanno intervenendo". Chiusura sulla piana dell’Albegna e quella Grossetana: "Sulla piana grossetana, oltre alla manutenzione ordinaria, sono in corso i lavori sull’invaso di Cernaia che ha anche un valore ai fini della laminazione. Inoltre – chiude Bellacchi – sono stati aggiornati proprio nelle ultime ore i lavori per la realizzazione della cassa di espansione del Beccarello a valle del fiume Bruna che aumenterà la sicurezza in tutta la zona interessata dal fiume Bruna nei comuni di Grosseto e Castiglione della Pescaia, un’opera che questo territorio attende da molti anni. Per quanto riguarda la cassa di espansione dell’Albegna, i lavori sono seguiti dal Genio Civile e secondo le informazioni stanno proseguendo secondo i tempi previsti. Ovviamente prima verranno completati e meglio sarà per quel territorio. Nel contempo noi continueremo a svolgere con la massima attenzione tutti gli interventi di manutenzione ordinaria dell’intero reticolo idraulico".