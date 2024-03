Consorzio Tutela Vini ’Galoppa’ anche il marchio

GROSSETO

C’era bisogno di rinfrescare l’immagine così il Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana è arrivato a un nuovo marchio consortile. Al centro del progetto la volontà di mettere in luce la particolarità e l’unicità di questo territorio per questo la scelta grafica è ricaduta sul cavallo maremmano, uno degli elementi maggiormente identificativi della Maremma Toscana, in grado di esprimere la natura forte e incontaminata, caratteristica principale del territorio maremmano.

"L’idea di rinnovarci – spiega Francesco Mazzei, presidente del Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana – nasce dall’esigenza di dare alla nostra Doc un’immagine ancora più immediata che riporti subito alla connessione con il territorio. I cavalli maremmani moderni, forti ma con uno stile più raffinato, sono il risultato dell’incrocio con razze di cavalli arabi, purosangue inglesi, spagnoli e berberi. Così come la viticoltura in Maremma, inizialmente basata sulle varietà più tradizionali, via via ha visto l’introduzione di nuovi vitigni internazionali che hanno consentito un miglioramento qualitativo diffuso della produzione dei nostri vini".

Le particolari condizioni ambientali della Maremma e l’intervento dell’uomo hanno concorso a selezionare un cavallo dalle caratteristiche eccezionali come eccezionali vogliono essere i vini della Denominazione, in tutte le loro sfaccettature. Il colore verde scelto per il logo vuole invece richiamare il concetto di integrità e naturalità del territorio. Ad occuparsi della realizzazione del logo è stata l’agenzia Angelini Design.