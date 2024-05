Commedia ‘Shakespeare a 5’ agli Industri

Si chiude con lo spettacolo "Shakespeare a 5" la rassegna "Non ci resta che ridere", il festival di teatro della Città di Grosseto. Oggi calerà il sipario sull’ultimo spettacolo in programma, quello dei padroni di casa che hanno organizzato questa quattordicesima edizione, registrando il tutto esaurito a ogni replica. Lo spettacolo in scena, in programma al Teatro degli Industri oggi alle 17 e in replica questa sera alle 21, è a cura dei Teatranti di Fabio Cicaloni, un lavoro originale che si pone l’obiettivo di raccontare i capolavori del drammaturgo inglese in gag parodistiche, degne del migliore avanspettacolo. Cinque attori comici, in perfetto stile elisabettiano, danno vita alle opere del grande drammaturgo, intrecciando le trame con una comicità irriverente e, a tratti, scanzonata, propria degli artisti di strada. "Lo spettacolo – spiega Cicaloni – non è solo un omaggio allo scrittore inglese, ma anche alla comicità surreale e, a tratti, assurda di una generazione di comici ormai quasi estinta. Un copione in cui le opere si intrecciano, si confondono, esplodono e giocano come gli attori in scena, provocando situazioni paradossali e irresistibili come in un cabaret. Lo spettatore deve solo allacciarsi le cinture e partire per quest’avventura strana e strampalata, pronto ad accettare qualunque irriverenza contro la sacralità dell’opera shakespeariana". La prevendita è all’edicola La Pace (accanto al Sacro Cuore) e l’ingresso è 12 euro. In scena, nel ruolo dei tanti personaggi che costellano la trama di questo lavoro, ci saranno Fabio Cicaloni, Fabrizio Cattarulla, Nicola Draoli, Giacomo Mantiglioni e Bernardino Tartaglia. Nella pausa tra il primo e il secondo spettacolo, intorno alle 18,50, si svolgeranno anche le premiazioni del festival che decreteranno per questa stagione i migliori attori, regia, spettacolo e gradimento del pubblico. L’organizzazione di tutta la rassegna teatrale è a cura della Fita-Grosseto in coorganizzazione con il Comune di Grosseto-Assessorato alla cultura, con la direzione artistica di Fabio Cicaloni. Sponsor dell’intera manifestazione è Banca Tema.