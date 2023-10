Cittadini esasperati dai disagi: "Muro crollato quasi un anno fa ma la situazione è sempre così"

"Siamo esasperati dal muro crollato, dopo quasi un anno è ancora tutto fermo". I residenti di via del Grottino e i responsabili del mobilificio Gala di Porto Santo Stefano fanno fronte comune dopo il crollo del muro che ha creato problemi di viabilità e parcheggi nella zona del Pispino dal dicembre scorso. Anche se il sindaco, interpellato da La Nazione, sottolinea che in un mese di tempo il danno sarà sistemato. I cittadini, stufi della situazione, stanno valutando un esposto alla Procura, mentre l’attività commerciale sta riscontrando da qualche mese problemi sulla propria attività.

"Addirittura è cresciuta l’erba sulla frana – sottolinea Vincenzo Gabriele, uno dei responsabili del mobilificio –. Tutto è rimasto al palo e ci dicono che ci vorrà ancora del tempo, ma noi siamo isolati perché il nostro negozio è praticamente inaccessibile. Inoltre c’è un problema di sicurezza, è stato rimesso il doppio senso di circolazione nonostante le strettoie. Siamo abbandonati da tutti, il negozio è deserto perché non ci si può arrivare con la macchina. In più abbiamo dovuto mettere un altro camion per il carico e scarico perché non si può arrivare davanti al magazzino. Per noi è un danno economico enorme. I residenti del condominio invece devono parcheggiare al palazzetto dello sport. Siamo preoccupati per la sicurezza della zona e per il rischio dei crolli anche da altre parti. Stiamo valutando un esposto in Procura per capire di chi siano le responsabilità. Ci sentiamo abbandonati". La risposta del sindaco. "Dopo tanto tempo sono arrivate le analisi geologiche effettuate dallo studio Aiello di Firenze – spiega Arturo Cerulli –, che aveva lavorato con noi su un problema simile al Fortino, con ottimi risultati. Il problema andrà affrontato mettendo in sicurezza il fronte, perché il problema non è solo di quel muro ma è della tenuta di tutto il terreno. Grazie a questa perizia intanto potremo mettere dei blocchi, pulire e riaprire la strada. Occorrerà fare un intervento importante, ma nel frattempo si potrà riaprire la strada mettendo delle opere temporanee. Contiamo di sistemare in un mese. Purtroppo è stato necessario del tempo per questi studi, ma vogliamo tutelare i residenti e farli stare tranquilli. Il problema sembra che non sia solo del muro fatto male, ma del versante che sta scivolando".

Andrea Capitani