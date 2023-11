Cena con delitto tra i tavoli di Venerio: "Caccia" al killer

Cena con delitto oggi nel ristorante "Da Venerio" a Castel del Piano. Dalle 20.30, tra un piatto di antipasti tipici e uno di pietanze della migliore tradizione toscana, i commensali saranno coinvolti in un’indagine poliziesca condotta da Sherlok Holmes, alias Franco De Rossi, con tanto di indizi e moventi da scoprire, con tanto di premi per i migliori investigatori della serata. L’evento è organizzato dalla Compagnia del delitto diretta dalla scrittrice Paola Alberti. Per informazioni e prenotazioni 0564.955244 o 347.6440076.