"Casa di Comunità a Monte Argentario: priorità da realizzare al più presto"

Nei giorni scorsi si è riunito il comitato direttivo della Lega Spi Cgil Argentario alla presenza di Erio Giovannelli, segretario generale Spi provinciale, e di Olinto Bartalucci, responsabile dipartimento sanità Spi Cgil provinciale. Nell’occasione è stato preso in esame il problema della realizzazione della Casa di comunità hub di Porto Santo Stefano, che l’amministrazione comunale argentarina vuole spostare rispetto alla localizzazione già individuata. È stato fatto anche il punto rispetto alla partecipazione alla manifestazione nazionale vista a Roma di sabato - la via maestra e la Costituzione - alla quale lo Spi Cgil di Monte Argentario parteciperà con una propria delegazione. "La Casa di Comunità - spiega il segretario provinciale dello Spi Cgil Giovannelli – è prevista dal piano della Regione Toscana: oltre mille metri quadrati composta da studi di medici specialisti e di famiglia, strutture per esami strumentali e diagnostici, prelievi, uffici amministrativi, e altro ancora. I lavori di realizzazione dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2024 in quanto l’Asl Toscana sud est ha concluso tutto l’iter amministrativo e progettuale". Lo Spi Cgil dell’Argentario congiuntamente alla segreteria provinciale ritengono che tale struttura sanitaria sia la priorità per tutti i cittadini del promontorio e dei comuni limitrofi. "Noi non ci scordiamo della pandemia di Cov-Sars-2 e soprattutto non vogliamo dimenticare i morti, i troppi morti del nostro comune. Per questo motivo rivendichiamo con forza, senza ulteriori perdite di tempo, la realizzazione dell’opera – ha sintetizzato Luciano Schiano, segretario di Lega Di Monte argentario –. Dev’essere chiaro a tutti che per lo Spi provinciale i finanziamenti del Pnrr che la Regione Toscana ha destinato alla Casa di comunità di Porto Santo Stefano e alle altre 5 strutture. Non è più il tempo delle polemiche, è invece il momento della realizzazione del progetto, perché siamo convinti che la sanità territoriale debba essere sempre più vicina al cittadino".