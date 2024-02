Bici, festa e degustazioni a Giuncarico

A Giuncarico domani e domenica due giorni carichi di emozioni e divertimento con la tappa finale del Trofeo d‘Inverno di mountain bike Uisp. Ed a questo spettacolo si aggiunge la tanto attesa Festa nel Borgo. Domani taglio del nastro alle 17.30 e subito dopo prenderà il via una passeggiata adatta a tutti sui sentieri che si snodano nei boschi che circondano il paese. Al rientro, a partire dalle 19, degustazione in piazza di prodotti tipici cucinati alla brace, mentre le Fiaccole Giuncarichesi riscalderanno l’atmosfera. Domenica invece arriva la tappa finale del campionato d’inverno Uisp di Mtb e dalle 12 gli stand gastronomici delle associazioni il Mandorlo e Arci e la Brace di Biotodo, daranno il benvenuto a tutti con una selezione di prelibatezze culinarie. L‘animazione sarà ricca con giochi e intrattenimento per tutte le età, compresi gli immancabili Giochi Legnosi. Ci sarà, fra l’altro, l‘opportunità di provare le e-bike di Bagnoli con un percorso guidato pieno di adrenalina, un‘esperienza da non perdere per gli amanti dell‘avventura su due ruote. Spazio dedicato ai più piccoli con il truccabimbi e il pompieropoli. Sguardi rivolti al cielo sperando che il meteo non faccia brutti scherzi per un’occasione di svago, in pieno inverno, che senza dubbio richiamerà tanta gente.

Roberto Pieralli