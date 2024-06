Assegnato il Grifone d’Oro. L’edizione 2024 del premio va a don Enzo Capitani

Assegnato il Grifone d’Oro 2024 a don Enzo Capitani. Decisione unanime della Proloco, guidata dal presidente Andrea Bramerini, condivisa dal sindaco Vivarelli Colonna, e dal presidente della Provincia, Limatola. Don Enzo Capitani, sacerdote diocesano, ha dedicato la sua vita al contrasto alla povertà e alla lotta all’emarginazione. "Si è distinto negli anni – ricorda il presidente Bramerini – per il suo impegno, umanitario, culturale e spirituale, attraverso la promozione della cultura del dialogo e dell’incontro, sapendo dare uno straordinario contributo nella battaglia contro le dipendenze attraverso il Ceis. Il suo generoso e appassionato ufficio a favore della tutela della dignità della persona, esercitato attraverso la Caritas e il suo essere cappellano delle carceri, è stato espresso con iniziative di solidarietà nei confronti di quanti vivono condizioni di solitudine, disagio e isolamento. Ha sempre sostenuto che lottare per gli ultimi lo mette di fronte alla vera storia dell’umanità. Nel nome della condivisione e dell’ascolto, ha creato varie reti di sostegno per i bisognosi". "La sua preziosa e generosa opera si è estesa ben oltre il nostro territorio – prosegue Bramerini – giungendo in altri Paesi, come India e Kenya, in cui, con l’aiuto di alcuni volontari, ha sostenuto missioni e progetti a supporto alle donne sieropositive e ai loro figli, alle adozioni a distanza, alle persone con disabilità. Una vita spesa con abnegazione ogni giorno con gli ultimi e per gli ultimi, che merita senz’altro il Grifone d’oro". "Quest’anno – ha detto Vivarelli Colonna – è il 50° della Caritas e credo che un Grifone d’Oro più appropriato di questo non potesse essere scelto".