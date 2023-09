Arcidosso: Galleria del Santuario, lo Stemma Entra nella Toscana

Tra i 287 stemmi ospitati all’interno della Galleria dei Comuni Toscani al Santuario di Montenero adesso c’è anche quello di Arcidosso. Una delegazione del Comune di Arcidosso composta dal sindaco Jacopo Marini, dall’assessore Maurizio Ranucci, dal presidente della Consulta Cultura Adriano Crescenzi e con il gonfalone portato dall’agente di Polizia municipale Franco Moscadelli, ha partecipato al rito della riconsegna della riproduzione dello stemma comunale al Santuario dedicato alla miracolosa Madonna di Montenero di Livorno. È la patrona della Toscana da oltre 70 anni e dal 1968 fu inaugurato uno spazio per ospitare la Galleria dei Comuni Toscani, dove sono collocati i 287 stemmi dei Comuni della Regione e dunque anche quello di Arcidosso. Durante la suggestiva cerimonia, nella quale il sindaco Marini ha consegnato lo stemma nelle mani del priore don Luca Giustarini che ha celebrato la funzione religiosa, sono state anche rivolte parole di apprezzamento del presule per questa partecipazione. Anche il sindaco, ringraziando per l’ospitalità e l’invito a questa sentita cerimonia di consegna dello stemma comunale, ha ricordato come anche ad Arcidosso la devozione alla Madonna ha radici profonde e continua meta di pellegrinaggi sono alcuni nostri Santuari Mariani, come il Santuario della Madonna Incoronata e la romanica Pieve di Lamula.

L’accoglienza e la guida preziosa del funzionario Roberto Manera hanno consentito lo svolgimento dell’iniziativa in modo perfetto e grande è stata la soddisfazione a collocare dalle mani del sindaco la riproduzione dello stemma di Arcidosso nel suo spazio, il numero 88 della Galleria.