Animazione per bambini e concerti. Gli eventi in paese e nelle frazioni

Continuano gli appuntamenti per le festività natalizie organizzati dal Comune. Oggi alle 16 nella Casa della cultura di Montiano animazione per bambini con teatro e bolle di sapone giganti; alle 19 la chiesa di San Giovanni Battista ospita il concerto del duo "Monarimari: Cinzia Monari (soprano) e Paolo Mari (chitarra). Alle 21 a Pereta, nella chiesa di Santa Maria concerto gospel "La Voce del Principe Gospel Trio". Domani dalle 16 le strade del borgo di Magliano saranno animate dalla musica della street band Magicaboola; alle 21, invece, la Casa della cultura di Montiano accoglie il torneo di burraco a cura dell’Auser. Venerdì ancora animazione di strada per le vie del borgo di Magliano con musica e spettacoli di trampolieri a cura di Mantica; alle 21, allo Chalet comunale, le "False partenze" in concerto con il loro spettacolo in versione "Christmas edition". Da venerdì a domenica il centro storico di Magliano ospita i mercatini di Natale, con prodotti dell’artigianato. Sabato, allo Chalet comunale di Magliano, dalle 16 animazione per bambini con truccabimbi, palloncini e giochi e, alle 21, spettacolo di illusionismo con Alberto Giorgi e Laura. Domenica alle 15.30 escursione da Magliano a Santa Maria in Borraccia.