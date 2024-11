Aggressione a Follonica. Donna cade a terra alla stazione. L’uomo è subito scappato

Un’aggressione improvvisa, in pieno centro e di fronte ad altre persone che hanno assistito atterriti alla scena. Una donna è stata infatti aggredita nel pomeriggio di giovedì nella zona della stazione ferroviaria di Follonica. Chi ha visto la scena ha raccontato tutto ai carabinieri che sono intervenuti: la donna, giovane e con l’accento dell’Europa dell’Est, è stata prima soccorsa da alcuni passanti che stavano camminando in zona e poi dal personale della Croce Rossa, allertata da altri passanti. La donna ha raccontato di essere stata aggredita da un uomo che poi è scappato in maniera molto veloce e senza farsi riconoscere. La donna è caduta a terra dopo aver ricevuto una spinta dal suo aggressore.

Dopo essersi rialzata però ha preferito non recarsi al punto di Primo soccorso di Follonica per farsi refertare. Era comunque sotto choc e con alcune escoriazioni. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Follonica. I militari hanno calmato la donna e hanno poi raccolto la deposizione dei fatti e la sua denuncia. La donna ha raccontato ai carabinieri quello che era accaduto nei minimi particolari.

Tra l’altro la zona dell’aggressione è davvero molto frequentata a tutte le ore del giorno: oltre alla stazione ferroviaria ci sono anche la sede centrale delle Poste, un benzinaio e diverse fermate di autobus. In più c’è uno snodo importante di strade che è molto frequentato. Possibile che le telecamere della zona abbiamo immortalato la scena dell’aggressione.