A Porto Santo Stefano arriva il mercatino: "Street Wollapop"

A Porto Santo Stefano arriva "Street Wollapop", un mercatino di oggetti di seconda mano per i cittadini ma anche sbaracco dei negozianti. Si svolgerà l’8, il 9 e il 10 marzo per le vie del Valle, organizzato dal Centro Commerciale Naturale Le Vie del Valle con il patrocinio del Comune di Monte Argentario. Chi avrà prodotti di seconda mano da vendere, sgomberare il garage o la cameretta potrà prenotare il suo spazio e partecipare al week end Street Wallapop, che sarà all’insegna del buon cibo con appositi stand, ma anche della condivisione e della sostenibilità. La partecipazione è aperta a tutti e le iscrizioni termineranno martedì 26. Potranno essere effettuate nei negozi Kiut in via Roma 42/44, Alessietta Creation in via Roma 10 ed Etruria Luce e Gas in via Roma 45. Lo spazio verrà prenotato e assegnato a metraggio: un metro avrà un costo di 10 euro e la somma totale raccolta dalla vendita degli spazi verrà interamente devoluta in beneficienza agli esercizi scolastici di Porto Santo Stefano. Ogni partecipante potrà acquistare da un minimo di un metro a un massimo di tre metri.