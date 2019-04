Siena, 7 aprile 2019 - Al PalaEstra di Siena (indisponibile causa concerto il Mandela Forum), in gara-1 dei quarti di finale dei playoff scudetto, Il Bisonte Firenze ha giocato la partita perfetta, dominando la corazzata Igor Gorgonzola Novara che solo tre giorni prima aveva demolito le campionesse d’Europa e del Mondo del Vakifbank in Champions League, a Istanbul. Le bisontine erano state regolarmente bastonate dalle piemontesi negli ultimi sei precedenti, ma in un palazzetto mai calpestato prima, davanti a un pubblico comunque fantastico (1.500 i presenti), hanno imbroccato la giornata giusta, guadagnandosi due match point per centrare una semifinale che sarebbe storica per il club: l’impresa rimane difficilissima, perché servirà vincere a Novara sabato sera alle 20.30 (o lunedì sempre alle 20.30 nell’eventuale bella), ma se Il Bisonte sarà questo, la Igor Gorgonzola dovrà sudare le classiche sette camicie per superarlo.

Di sicuro intanto Gianni Caprara può godersi la partita giocata dalle sue ragazze: il premio di MVP è andato a Indre Sorokaite (16 punti col 48% in attacco e l’82% in ricezione) ma va diviso con tutta la squadra che non ha sbagliato davvero nulla.

“Non potevo immaginarmi una partita così. Erano due settimane - dice Caprara - che stavamo lavorando duramente per questa partita. L'abbiamo preparata molto molto bene, ma non ci saremmo mai aspettati di vincerla in questo modo. Le ragazze sono state bravissime ad interpretare tutte le fasi di gioco e non posso che far loro i complimenti. Sapevamo che poteva essere un vantaggio a nostro favore il fatto che Novara fosse impegnata nella partita di Champions e lo abbiamo sfruttato nel migliore dei modi possibili. Sappiamo che le prossime partite che ci attendono contro Novara non saranno come questa, ma noi adesso ci godiamo il momento, festeggiamo e poi in settimana cercheremo di arrivare nel miglior modo possibile a gara 2”.

Il tabellino:

IL BISONTE FIRENZE 3 IGOR GORGONZOLA NOVARA 0

IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 16, Alberti 3, Lippmann 17, Bonciani ne, Maleševic, Degradi, Daalderop 9, Parrocchiale (L1), Candi, Dijkema 2, Popović 5, Venturi (L2) ne. All. Caprara.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Carlini 1, Stufi ne, Camera, Nizetich 5, Chirichella 3, Sansonna (L1) ne, Piccinini, Bici 1, Bartsch 3, Zannoni (L2), Veljkovic 12, Egonu 22. All. Barbolini.

Arbitri: Frapiccini – Feriozzi.

Parziali: 25-20, 25-22, 25-17. Note – durata set: 25’, 29’, 22’; muri punto: Il Bisonte 8, Novara 4; ace: Il Bisonte 1, Novara 3; spettatori totali: 1500.

