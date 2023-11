Trotto, ultimo convegno. Lorena d’Aveze al top. Chiusura con l’acuto

Nell’ultimo convegno di trotto all’ippodromo ‘Cesare Meli’ di Firenze la portacolori della Scuderia Mistero, la transalpina Lorene d’Aveze è l’indiscussa protagonista. Lorene d’Aveze, acquisto importante di Giorgio Sandi, dopo la recente e brillante prova di qualifica fiorentina in 1.17.6, in coppia con Max Barbini, vince al debutto nel clou dei 2 anni (montepremi euro 7.700) nel Premio Firenze Rocks. Prestazione eccellente che ha suscitato un’ottima impressione per il perfetto assetto e la velocità messa in mostra senza forzare in 1.16.4.

In partenza erano nove i cavalli ad allinearsi dietro il mezzo meccanico. Lorene d’Aveze scattava al comando in 14.5 su Flash dei Greppi con Loccisano e Fbi Bi con Mango e superava i 600 in 46.6 raggiungendo il km in 1.18. La battistrada, erede di Sam Bourbon e Tessy d’Aveze, a coda dritta prendeva un largo vantaggio sui rivali con un quarto in 29.2, per concludere isolata in 15.1 in dirittura finale, registrando il primo successo in 1.16.4. Flash dei Greppi giungeva secondo in 1.18.4 su Fbi Bi e Fly Mail Indal. Lorene d’Aveze pagava euro 1,90 come vincente al totalizzatore.