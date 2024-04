Sestese sola in testa. Il derdy al San Piero Affrico, strada giusta Nelle ultime giornate di Promozione, il San Piero e il Luco vincono nel Girone A, mentre il Lebowski e la Sestese si confermano nel Girone B. Nel Girone C, l'Antella e il Grassina ottengono importanti vittorie. La lotta per la promozione si fa sempre più intensa.