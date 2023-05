Scandicci cala il poker

SALSOMAGGIORE

0

SCANDICCI

4

SALSOMAGGIORE: Frattini, Ziliotti (84’ Fanzaghi), Morigoni, Bran (84’ Salsa), Orlandi, Furlotti, Brasacchio (63’ Selloum), Pedretti (63’ Catelli), Berti, Bernasconi, Kamisi (46’ Habachi). All. Bonini.

SCANDICCI: Timperanza, Ficini, Paparusso (77’ Edu Mengue) Sinisgallo, Francalanci, Santeramo (65’ Frascadore), Gianassi (68’ Bartolozzi), Tacconi (70’ Vitali Borgarello), Gozzerini, Brega, Saccardi (60’ Discepolo). All. Taccola.

Arbitro: Virgilio di Agrigento.

Marcatori: 26’ Gianassi, 56’ Gozzerini, 57’ Saccardi, 86’ Vitali Borgarello.

Note: ammoniti Bernasconi, Francalanci, Vitali Borgarello. Angoli 3-3. Recupero 1+4.

Salsomaggiore Terme (Parma) – Lo Scandicci cala un bel poker sulla strada che porta ai play out. Vittoria senza discussioni al termine di una brillante prestazione dei Blues. Col pari della Bagnolese il futuro adesso è più chiaro. Inizio gara deciso dei ragazzi di Taccola che danno subito l’idea di voler vincere, creando pressione agli avversari. Al 26’ lancio lungo di Timperanza a scavalcare il centrocampo, direttamente per Gianassi che s’invola verso la porta e supera il portiere in uscita con un preciso pallonetto. La gara rimane molto spigolosa, il Salsomaggiore non regala un centimetro. In avvio di ripresa il tremendo uno due che spacca la gara: al 56’ quando Gozzerini viene servito da Brega a centro area, resiste alla carica di due difensori ed in precario equilibrio tocca quel tanto che basta per far rotolare la palla in rete sull’uscita del portiere. Palla al centro e Saccardi dopo un bel controllo s’invola verso l’area di rigore e di giustezza sigla il terzo gol. Sul finire il poker del rientrante Borgarello a chiudere in bellezza una giornata fondamentale per la storia scandiccese. Ora gli ultimi 90’ nel derby contro il Prato.

Alberto Fiorini