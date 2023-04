Savino Del Bene, tutto facile con Bergamo

SAVINO DEL BENE

3

BERGAMO

0

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Beliën 15, Zhu 19, Pietrini 4, Merlo (L1), Mingardi 11, Yao, Washington 4. Ne: Sorokaite, Alberti, Shcherban, Angeloni, Guidi (L2), Antropova e Di Iulio. All.: Barbolini.

VOLLEY BERGAMO 1991: Bovo, Butigan 3, Partenio 1, Cecchetto (L1), Da Silva 3, Turlà, May, Frosini 4, Lanier 13, Cagnin 2, Stufi 4, Gennari 1. All.: Micoli.

Arbitri: Braico - Cecconato.

Parziali: 25-15, 25-14, 25-15.

Note - Durata set: 24’, 22’, 23’. Attacco: 39% - 28%. Ricezione Pos. (Prf.): 54% - 51% (21% - 26%). Muri: 14-2. Ace: 3-1. Spettatori: 1429.

Firenze - Tutto facile per la Savino Del Bene che in poco più di un’ora si sbarazza del Volley Bergamo, rispondendo così alla vittoria di Milano e quindi consolidando il secondo posto. Un successo tutto sommato agile, tottimo viatico per la prima gara di finale di Cev Cup che mercoledì in Transilvania metterà di fronte Scandicci alle rumene del Club Sportiv de Volei Alba-Blaj (il ritorno ci sarà mercoledì 12 a Palazzo Wanny).

Questo il futuro prossimo. Il presente, come detto, è una partita che Scandicci ha subito messo nei binari più consoni, anche con una mostruosa prestazione a muro di Belian. L’olandese, infatti, ha fermato per 10 volte gli attacchi delle avversarie. Per il resto una partita che la squadra di Barbolini ha controllato agevolmente, senza spingere troppo sull’acceleratore, risparmiando così energie fisiche e nervose per l’appuntamento con la storia che la Savino Del Bene ha in Romania.

gi. mar.