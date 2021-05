San Giovanni Valdarno,25 maggio 2021 - Di fronte al Palazzo d’Arnolfo nel centro storico di San Giovanni Valdarno in provincia di Arezzo, al termine della quarta edizione del Trofeo Città di San Giovanni, la ruota vincente è stata quella del ventitreenne milanese Simone Piccolo della Viris Vigevano che è riuscito ad avere la meglio nei confronti di Baroncini del Team Colpack Ballan.

E’ la seconda vittoria stagionale per lui dopo quella ottenuta a Fubine in provincia di Alessandria. Piccolo è stato fino ad oggi uno degli atleti sicuramente più bravi e brillanti non solo per le due vittorie ma anche per altrettanti secondi posti ottenuti proprio in Toscana, e per due terzi. Un rendimento costante e regolare un protagonista in tutte le gare.

Nel finale dopo un generoso tentativo di fuga del suo compagno di squadra Corradini, è riuscito a sganciarsi in vista del traguardo assieme a Baroncini ed i due si sono contesi il successo mentre il gruppo a pochissimi metri dal tandem di testa è stato regolato da Gazzoli per il terzo posto.

La gara valdarnese sul circuito ad ampio raggio non privo di difficoltà, è stata animata a lungo da una fuga di 11 corridori che hanno avuto un vantaggio massimo di circa un minuto e mezzo prima di essere raggiunti. Quasi al termine della penultima tornata ha provato l’azione solitaria l’umbro Corradini della Viris Vigevano il quale è transitato al suono della campana con un vantaggio di una dozzina di secondi nei confronti di un gruppo forte di 50 corridori.

Nell’ultimo giro sulle colline attorno a San Giovanni Valdarno, Corradini è stato raggiunto e proprio in extremis quando la volata a ranghi compatti sembrava inevitabile, il tentativo a due (Piccolo e Baroncini) che ha avuto successo con la vittoria del bravissimo corridore lombardo.

ORDINE DI ARRIVO: 1) Simone Piccolo (Viris Vigevano) Km 156, in 3h50’, media Km 40,696; 2) Filippo Baroncini (Team Colpack Ballan); 3) Michele Gazzoli (idem) a 2”; 4) Daniel Smarzaro (D’Amico UM Tools); 5) Nicolò Buratti (CTF Cycling Team Friuli); 6) Michele Corradini (Viris Vigevano); 7) Anton Popov (GazProm-RusVelo); 8) Filippo Magli (Mastromarco Sensi Nibali); 9) Manuel Pesci (Team Malmantile La Seggiola); 10) Francesco Busatto (Trevigiani Campana Imballaggi). Iscritti 215, partiti 192, arrivati 20