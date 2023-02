Resco Reggello espugna Londa La rincorsa continua

LONDA

0

RESCO REGGELLO

3

LONDA: Locatelli, Arces, Cirami, Pecorini, Dragonetti, Benvenuti (33’ Bubici), Ceri (46’ Peluso), Taccini, Martini (67’ Fumelli), Cimarelli (57’ Kodra), Bego (73’ Materassi). All. Poggiolini.

RESCO REGGELLO: Poggi L., Focardi T., Francia M., Fonsidituri, Montigiani (74’ Ceseri), Pasquini, Gjata E. (79’ Ulivi), Francia A., Focardi E. (81’ Gjata A.), Giachi, Renzi (59’ D’Orazi). All. Mori (in panchina Poggi J.).

Arbitro: Bua di Pontedera.

Marcatori: 6’ Focardi E., 42’ Giachi, 54’ Gjata E.

Note: espulsi 55’ Dragonetti e Giachi, 80’ Cirami.

Londa - Netta vittoria esterna per la Resco Reggello, che continua l’inseguimento alla capolista San Godenzo. Dopo soli 6’ Edoardo Focardi sfrutta un errore difensivo e porta in vantaggio gli ospiti. Al 28’ i locali sprecano un rigore: Pecorini calcia altissimo. Al 42’ raddoppia Giachi con una botta al volo. Al 54’ chiude i conti Elvis Gjata. Dal 55’ squadre in dieci per la doppia espulsione di Dragonetti e Giachi, mentre all’80’ il Londa rimane in nove uomini per il cartellino rosso a Cirami (doppia ammonizione).