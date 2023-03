Rari Nantes, incognita salvezza Sfide cruciali con Brizz Acireale

Niente salvezza matematica per le ragazze della Rari Nantes Florentia, sconfitte 9-5 in casa dal Bogliasco. La permanenza in A1 resta un discorso ancora aperto, quindi, per le gigliate di Aleksandra Cotti, che dovranno affrontare ora la Brizz Acireale (sconfitto nel match spareggio contro il Como) nella doppia sfida playout: primo turno il prossimo 29 aprile a Bellariva e gara 2 il 6 maggio in trasferta dalle catanesi (eventuale gara 3 il 13 maggio a Firenze). Nell’ultimo turno della regular season femminile le liguri non fanno sconti alla padrone di casa, alla terza sconfitta consecutiva. Un ko pesante per le gigliate, che nonostante la buona volontà non riescono a trovare il guizzo giusto per ribaltare il risultato contro un’avversaria ben organizzata e sempre in partita sin dai primi minuti. Sotto 3-0 nel primo tempo, Banchelli e compagne provano a ricucire nel secondo parziale ma al cambio campo sono di nuovo le ospiti a dettare il gioco e lo 0-0 in chiusura sancisce la vittoria di Bogliasco. Il ritmo alternato delle fiorentine nel match infrasettimanale rispecchia l’intera stagione, caratterizzata da tanti alti e bassi in termini di risultato e di concentrazione. Problemi che ora starà a Cotti risolvere in vista dei playout.

Marianna Grazi