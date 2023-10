Nuoto: alla Nannini secondo appuntamento con le stelle azzurre. Trofeo Città di Firenze. Tappa per Parigi 2024

Per due giorni le stelle azzurre del nuoto faranno tappa a Firenze. Venerdì e sabato prossimi alla piscina Nannini di Bellariva avrà luogo infatti la seconda edizione del Trofeo Città di Firenze che un anno fa riscosse un grande successo. Quest’anno l’occasione sarà ancora più ghiotta in quanto apre di fatto il percorso che dovrà portare nel 2024 ai Giochi olimpici di Parigi: un appuntamento nel quale gli atleti italiani sono attesi con interesse dopo l’exploit trionfale di Tokyo 2021.

All’evento, oltre alla presenza di numerosi campioni della Nazionale guidata da Cesare Butini, parteciperanno 457 nuotatori (249 maschi e 208 femmine), trenta in più rispetto allo scorso anno, provenienti da 63 società italiane in rappresentanza di 12 regioni. Insieme ai big di casa nostra Zazzeri, Restivo, Megli, Biagioli, Mati, Giannelli e Biagiotti scenderanno in vasca – tra i tanti che daranno spettacolo - Leonardo Deplano, vicecampione iridato e quattro medaglie europee; Gabriele Detti, due bronzi olimpici e campione del mondo sugli 800; Manuel Frigo, argento olimpico e mondiale, e i plurimedagliati europei e mondiali Martina Carraro, Arianna Castiglioni e Stefano Di Cola. L’evento è stato presentato ieri alla Rari Nantes Firenze alla presenza del presidente Andrea Pieri che ricopre anche la carica di vicepresidente vicario della Federnuoto, di altri dirigenti federali e del commissario tecnico Butini.

Le istituzioni locali erano rappresentate dal consigliere regionale Andrea Vannucci e dai presidenti della Fin e del Coni Toscana Roberto Bresci e Simone Cardullo. Il programma - Venerdì 27: inizio ore 16 (diretta Rai Sport HD 18-19.30), sabato 28 mattino: inizio ore 10, pomeriggio ore 16 (diretta Rai Sport HD 11-12.30, 18-19.30). Prezzi: 15 euro ingresso unico (mattinapomeriggio), 10 euro mezza giornata.

Franco Morabito