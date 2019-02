Scandicci (Firenze), 17 febbraio 2019 - Una grande edizione della mezza maratona di Scandicci, la sedicesima, quella che va in archivio con la vittoria di Hicham Midar. Giornata perfetta, con sole o buona temperatura, migliaia di persone a fare festa e tante iniziative, anche di risvolto sociale, per la corsa organizzata dalla Asd Il Ponte con il patrocinio del Comune di Scandicci.

LA CLASSIFICA COMPLETA (clicca qui)

Diversi i percorsi previsti: quello principale per la competitiva di 21,097 km, la non competitiva sempre sulla distanza della mezza maratona, la staffetta (una novità) e la 5 chilometri "della legalità", con il ricavato devoluto all'associazione "Libera" per la lotta alle mafie. Durante le premiazioni la onlus "Regalami un sorriso" ha donato alla Asd Il Ponte di Scandicci, alla Nave a Rovezzano e al Fiorino le batterie e i ricambi per i defibrillatori che sono stati a suo tempo destinati a queste società. "E' un motivo di vanto e soddisfazione poter fare questo - spiega il presidente della onlus, Piero Giacomelli - perché è segno che le macchine salvavita sono mantenute e a servizio della comunità".

Per quanto riguarda la parte competitiva, la vittoria è andata a Hicham Midar (La Galla Pontedera) in 1h13'50'' davanti a Samuele Oskar Cassi (Atletica Calenzano) in 1h13'59'' e Simone Gamenoni (La Stanca Valenzatico) in 1h16'10''. Per quanto riguarda le donne, la vittoria è andata a Laura Chiaramonti (Luivan Settignano) in 1h23'37'' davanti a Martina Mantelli (Toscana Atl. Empoli Nissan) in 1h23'46'' e Caterina Deiana (Gs maiano) in 1h25'54''.

Infine la staffetta, che è stata vinta dalla coppia Andrea Franchini-Abdeloulamed Lablaida (Gs Maiano) in 1h17'20''.

luca.boldrini@lanazione.net

© Riproduzione riservata