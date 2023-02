Il campionato, la Champions e il nome Guelfi Firenze: parte la nuova stagione

I campioni d’Italia in carica dei Guelfi Firenze si preparano ad una nuova ed esaltante stagione, perchè dopo aver conquistato l’Italian Bowl lo scorso 2 luglio sul campo dello Stadio Dall’Ara di Bologna, i gigliati del football americano nella prossima stagione vogliono proteggere lo scudetto cucito sul petto e ben figurare in Europa, dove si preparano per lo storico esordio in Champions League. Ambizioni e sogni espressi ieri nel corso di una conferenza stampa in cui i viola non hanno nascosto gli obiettivi stagionali: "ripetersi è sempre più difficile" ha ricordato il Presidente Alessandro Dallai, ma questo è quanto vogliono fare i Guelfi Firenze.

Uno dei protagonisti del trionfo dello scorso anno, lo statunitense Jared Gerbino, ha chiaro cosa attendersi dalla prossima stagione: "sappiamo che adesso siamo la squadra da battere per tutti, ma vogliamo ripeterci". Determinato Gerbino, a cui ha fatto eco un altro giocatore statunitense, Dejion Lynch, anche lui confermato rispetto alla scorsa stagione: "Molti dei giocatori che hanno vinto il titolo lo scorso anno sono tornati e ci siamo anche rinforzati. Penso che questi Guelfi possano essere dominanti in Italia e vogliamo ben figurare anche in Europa". Un Europa a cui i Guelfi arrivano da testa di serie: "In virtù del nostro successo nel campionato italiano - spiega il GM Edoardo Cammi - partiremo dai quarti di finale. Sarà una splendida avventura, una prima volta per la nostra società". Una prima volta che sarà accompagnata da un nuovo compagno di viaggio: il gruppo Otel, che ha stretto una partnership con i Guelfi. Nel campionato di prima divisione infatti la squadra si chiamerà ancora Estra Guelfi Firenze, ma nelle gare di Champions League la denominazione ufficiale sarà quella di Otel Guelfi Firenze. Non solo, a cambiare nome sarà anche lo stadio dei gigliati, che da questo anno avrà il nome di Otel Stadium e diventerà non solo un punto di riferimento dell’attività sportiva, ma anche di momenti di intrattenimento culturale.

Fabio Ferri