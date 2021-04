Firenze, 8 aprile 2021 - "Che bello, avrò il Golden Gala" a 5 minuti da casa". Larissa Iapichino, grande talento del salto in lungo, gongola alla notizia della scelta di Firenze come sede del Golden Gala Pietro Mennea di atletica leggera. Il meeting internazionale, tappa del circuito Diamond League, infatti, si terrà nella serata del 4 giugno a Firenze, all’Asics Firenze Marathon Stadium, intitolato al marchese Ridolfi, grande pioniere dell'atletica fiorentina e naszionale.

Di certo Larissa (attesa in estate anche dalle Olimpiadi di Tokyo e dai Mondiali Under 20 in Kenya) sarà una delle atlete più attese, giocando in casa come anche il pesista Fabbri. Sarà bello vedere a Firenze le grandi stelle dell'atletica azzurra e internazionale.

A permettere Firenze di ospitare questo evento (solitamente in programma a Roma) è la concomitanza con gli Europei di calcio che terranno "occupato" lo Stadio Olimpico in quei giorni. Il Golden Gala a Firenze torna a rinverdire i fasti del meeting internazionale che veniva fatto allo stadio dove gioca la Fiorentina (prima che la pista venisse smantellata per i lavori di ristrutturazione dei Mondiali di calcio di Italia 90) e che ha regalato grandi serate agli appassionati con una memorabile edizione del 1981 con un exploit di Carl Lewis sui 100 metri (che dette per alcuni minuti l'illusione del primato mondiale: ma il 9",92 fu corretto in 10",13) e lo straordinario record del mondo sugli 800 di Sebastian Coe (oggi presidente della federazione mondiale di atletica) con 1'41",73 destinato a durare a lungo fino all'agosto 1997.

Il Golden Gala, dunque, si disputerà nello stadio di atletica vicino al "Franchi", una struttura ricostruita nel 2003 per ospitare la prima di due edizioni della Coppa Europa Bruno Zauli (evento che vi ebbe luogo anche due anni più tardi, nel 2005).

“Sono felice di questa scelta – il commento del presidente della Fidal, la Federazione di atletica leggera - Stefano Mei – Firenze è una città fondamentale per il nostro movimento, e ricondurre al “Ridolfi” un evento di respiro internazionale deve essere considerato un segnale di buon auspicio per tutta l’Atletica Italiana. L’obiettivo è di riportare sulla mappa dell’atletica, con manifestazioni ad hoc, le grandi città del nostro Paese che ad oggi mancano all’appello in tema di organizzazione di eventi. Voglio ringraziare gli amministratori del Comune di Firenze e della Regione Toscana per aver sostenuto l’approdo del Golden Gala nella città. Allo stesso tempo, desidero ringraziare pubblicamente anche quelli di Napoli, l’altra città che aveva offerto la sua disponibilità a sostenere il meeting: verrà presto il momento di vivere un grande evento di atletica leggera anche sul loro territorio”.