Firenzuola e Caldine, vittorie di lusso

Sono le sfide salvezza a tenere alto l’interesse nella 23esima giornata del campionato di Seconda categoria, girone H.

Firenzuola e Caldine sotto i riflettori nel ruolo di protagoniste per aver ottenuto importanti successi negli scontri diretti.

Il Firenzuola ha battuto 1-0 la Vigor Misericordia Pontassieve, con gol decisivo di Casini al 55’ direttamente su calcio di punizione. Da registrare due espulsioni (una per parte) al 92’: Cordioli del Firenzuola e Gjergji della Vigor Misericordia.

Le Caldine hanno prevalso per 2-0 sul Santa Brigida con entrambe le reti nella ripresa. I gol di Solarino e Cortale.

Sempre per la zona salvezza fa notizia la sconfitta casalinga dell’Albereta 72 superata 3-1 dal Reggello che è secondo in classifica. Reti del Reggello firmate da Renzi, D’Orazi e Focardi, da Lottini per i locali.

Perde in casa anche il Londa battuto 2-0 dal Sant’Agata che è andato a segno al 23’ con Simiele e al 48’ con Zanieri.

Nella sfida play off il Sagginale batte 2-1 la Molinense con al 16’ autogol di Ceni a favore dei mugellani. Al 57’ Francesco Tagliaferri raddoppia per il Sagginale, per la Molinense al 90’ realizza Gioele Galeotti.

Ludus 90 vittoriosa 4-0 sulla Rontese con realizzazioni di Guidotti nel primo tempo, Del Lungo, Tiliwa e Fani nella ripresa.

Colpo grosso del Firenze Sud che va ad espugnare il campo del San Polo vincendo 2-0 (reti di Goretti e Lignite) giocando molto bene sotto la regia di mister Mannucci.

F. Que.