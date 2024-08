Grosseto-Fiorentina 2-7, gol ed entusiasmo. Tripletta Kouame, in gol anche Colpani

Grosseto, 5 agosto 2024 – Entusiasmo e gol per la Fiorentina in quel di Grosseto, partita che è diventata ormai un’abitudine estiva per le due squadre. Palladino se la gioca con Christensen in porta; Quarta, Pongracic e Baroncelli in difesa; Kayode e Fortini sulle fasce, Bianco e Infantino in mediana. Brekalo e Colpani alle spalle di Kouame. Alla fine finisce 2-7 con la tripletta dell’attaccante ivoriano e il primo gol in maglia viola di Andrea Colpani.

Gara che inizia con un’occasione clamorosa fallita da Kouame. Errore in palleggio del Grosseto, l’attaccante ivoriano ruba palla ma solo davanti al portiere mette clamorosamente sul fondo. Al minuto 11 arriva il vantaggio della Fiorentina. Bella azione e spunto tattico interessante, con Pongracic che si ritrova a calciare dal limite dell’area: diagonale e palla in rete. Pochi minuti e Kouame stavolta raddoppia, sfruttando da centro area un altro regalo della difesa del Grosseto. Doppio palo viola (prima Kouame, poi Brekalo) e il Grosseto accorcia le distanze, complice una dormita della difesa viola e un’uscita avventurosa di Christensen. Ne approfitta Boiga che trova il gol con un pallonetto dalla trequarti. Tra il 32’ e il 37’ la Fiorentina segna altri due gol. Kouame scappa alla difesa maremmana e segna. Poi Kayode devia in rete da pochi passi dopo una bella azione di Fortini. Il primo tempo si chiude con il quinto gol viola, firmato a porta vuota da Colpani su assist di Kouame.

Nella ripresa Palladino conferma i suoi, al 58’ Kouame trova la tripletta personale grazie a una bella azione di Pongracic, che risale il campo e con un bel pallone serve l’ivoriano, che aggira il portiere, resiste a una carica e mette in rete. Al 63’ la difesa viola barcolla ancora. Senigagliesi mette in rete su una dormita generale. Girandola di cambi, entra anche Beltran, che al 75’ propizia il settimo gol viola. L’argentino colpisce la traversa, lesto Rubino a ribadire in rete.