Entusiasmo Signa, ecco la nuova stagione

Anche per il Signa 1914 del presidente Andrea Ballerini si alza il sipario. Domani prenderà il via l’8ª stagione consecutiva di Eccellenza 2023-24. Dopo 115 giorni dall’ultimo appuntamento della scorsa stagione, allo stadio del "Bisenzio" c’è già aria nuova di campionato. Ventidue giocatori saranno di nuovo insieme per il ritiro pre-campionato sempre agli ordini del riconfermato allenatore Stefano Scardigli, per una prima settimana-chiave di preparazione alla quale servirà tanto lavoro e sudore.

Si riparte con rinnovato entusiasmo e tanta fiducia intorno a una squadra confermata in blocco a partire dal capocannoniere Lorenzo Tempesti, (il giocatore più corteggiato dal mercato) rimodellata con alcuni ritocchi che dovranno migliorare l’8° posto conseguito nella precedente stagione. "Ripartiamo con entusiasmo e convinzione per fare bene anche quest’anno, – puntualizza il presidente del Signa 1914, Andrea Ballerini – pur consapevoli delle difficoltà che comporta sempre una nuova stagione. Sono convinto che faremo ancora una volta qualcosa di buono.

Il lavoro di rafforzamento della squadra è stato perfezionato dal direttore generale Gianluca Berti e dal diesse Alessio Nunziati, con alcune new entry di qualità per garantire ad ogni reparto più spessore. Le premesse per fare bene ci sono tutte". Quali sono i giocatori nuovi di questo Signa? "Sono stati aggiunti il portiere Fetahu – sottolinea il tecnico Scardigli – i difensori Pezzati e Archinucci e l’attaccante Bezzini. La società è alla ricerca di un altro rinforzo per il centrocampo. Si riparte per una nuova stagione che ci regali ancora maggiori soddisfazioni. La prima uscita a Signa il 23 agosto (20,30) con la Sangiovannese, poi il 25 affronteremo il "Memorial Cappellini" a Lastra a Signa".

La rosa Signa 1914. Portieri: Lorenzo Crisanto, Tommaso Lauria (05), Andi Fetahu (03). Difensori: Stefano Becagli, Jacopo Franzoni (00), Samuele Tempestini (02), Marco Pezzati, Alessio Colzi (06), Tommaso Capochiani, Giacomo Archinucci (04), Matteo Camerini (04), Samuele Nencini (01). Centrocampisti: Giuliano Diegoli, Angelo Coppola, Dylan Nicastro (06), Samuele Dallai (03), Manuele Mosca (04). Attaccanti: Lorenzo Tempesti, Brian Cellai (04), Gianluca Giuliani (02), Gianmarco Alesso (00), Riccardo Bezzini (05). Vice allenatore Riccardo Borgioli, prep. portieri Bigalli, medico sociale Alessandro Lombardi, massaggiatore Cardaci. Dirigente accompagnatore Salvatore Catì.

Giovanni Puleri