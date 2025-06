Di corsa su e giù per i poggi con i Leo, le foto della gara di Malmantile

Lastra a Signa, 20 giugno 2025 – Dopo sei anni di assenza è tornata a Malmantile la manifestazione podistica a sostegno dell’Associazione Trisomia 21 APS. L’evento, organizzato dalla ASD Nuova Atletica Lastra con il patrocinio del Comune di Lastra a Signa e sotto l’egida del Comitato UISP di Firenze, ha visto la partecipazione dell’AVIS e dell’Associazione Leonardo Alderigi. La corsa, a carattere non competitivo, si è sviluppata su un percorso di 8 chilometri, con una versione ridotta di 5 km pensata per i camminatori. A rendere ancora più gustosa la serata ci ha pensato lo stand gastronomico curato da AVIS, che ha proposto un ricco menù arricchito dalla specialità locale: le celebri “ficattole fritte”, deliziosa pasta fritta che, accompagnata dal prosciutto toscano, ha conquistato i palati dei presenti.

Buona la partecipazione, nonostante la formula esclusivamente non competitiva. Il tracciato, immerso nelle colline di Malmantile – autentico gioiello del paesaggio toscano – ha offerto a tutti i partecipanti l’opportunità di vivere la corsa come esperienza di condivisione, sport e bellezza. Finalità dell’iniziativa è stata la raccolta fondi per l’Associazione Trisomia 21 APS, da anni punto di riferimento per l’assistenza e l’inserimento sociale di giovani con sindrome di Down. A testimoniare l’anima solidale dell’evento, la presenza dell’ETS "Regalami un sorriso", che ha avuto l’onore di essere scelta come fotografo ufficiale della serata.