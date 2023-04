"Città di Firenze" Qualificazioni concluse Bene Basile e Vasamì

In attesa del via oggi ai tabelloni principali del torneo internazionale under 18 "Città di Firenze", Intesa San Paolo, che si gioca al Circolo tennis delle Cascine, le qualificazioni hanno già promosso fra i top 32 alcuni giovani di cui sentiremo parlare. Fra i maschi spicca Jacopo Vasamì; 16 anni, di Avezzano, vive a Roma ma per buona parte dell’anno si allena con la Academy di Rafa Nadal. Al suo attivo il titolo di campione del mondo under 14. In questo torneo, dopo aver superato al secondo turno delle qualificazioni la prima testa di serie Teo Masera (6-4 7-5), si è poi ripetuto (6-7 6-1 10-1) con la numero otto, lo sloveno Mikovic. Cammino spedito anche per Andrea De Marchi, numero 3 del seeding, pure lui sedicenne e già campione d’Italia under 13 e under 15, che si è sbarazzato di Sevan Bottari (6-3 6-4) e Massimo Pizzigoni (6-4 6-1). Le altre due vittorie maschili portano la firma del faentino Lorenzo Beraldo, 17 anni, che ha eliminato il polacco Bruno Kokot, col punteggio di 6-3 6-0, e del tarantino sedicenne Pierluigi Basile (6-2 6-4 con Szerencsits). Oggi inizio degli incontri alle ore 9.30, ingresso libero.

Franco Morabito