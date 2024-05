Atletica, incidente per Andrea Cosi: polso fratturato, Europei a rischio

Firenze, 25 maggio 2024 – Reduce da una grande gara in Spagna (settima prestazione italiana di tutti i tempi con 1h19:43) e con gli Europei e le Olimpiadi sui 20 chilometri di marcia nel mirino, Andrea Cosi ha dovuto interrompere gli allenamenti a causa di un incidente stradale nel quale ha riportato una brutta frattura di ulna e radio.

Cosi era in motorino nella zona di viale Redi quando è stato preso in pieno da un altro scooter, il cui guidatore non avrebbe rispettato il rosso del semaforo. Un contrattempo non da poco per l’atleta allenato da Marco Ugolini che era lanciato verso gli Europei di giugno a Roma (la 20 chilometri è l’8 giugno) e, in prospettiva, verso i Giochi Olimpici di Parigi ad agosto. Dopo un iniziale pessimismo, la situazione sembra recuperabile: l’operazione è perfettamente riuscita e la speranza è che possa tornare ad allenarsi già martedì 28 maggio, una decina di giorni prima degli Europei.