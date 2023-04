Al via la gara per élite e under 23 Oltre 133 atleti: record di iscritti Mille ricordi nel nome di Fabbri

Dalla bella Rocca di Montemassi e più precisamente dalla omonima Fattoria non distanti da Roccastrada in provincia di Grosseto, allo splendido Castello di Albola nella terra del Chianti a cinque chilometri dal centro di Radda in Chianti. E’ questo l’itinerario di 130 chilometri lungo un percorso vallonato e frastagliato di saliscendi e di qualche impennata, che la Pol. Tripetetolo, società fiorentina di Lastra a Signa presieduta da Valter Biancolini organizza oggi la seconda edizione della gara per élite e under 23. Questa volta con il Memorial a lui intitolato sarà l’occasione anche per ricordare uno splendido personaggio del ciclismo, un bel campione come è stato Fabrizio Fabbri da atleta, e poi apprezzato direttore sportivo scomparso il 3 giugno 2019. Un ricordo per onorare la sua memoria e per dire grazie al figlio Francesco che con l’azienda Fabbri Carrelli Elevatori è uno degli sponsor più rappresentativi della società di Lastra a Signa. Tornando alla gara da ricordare il finale in salita per raggiungere il Castello di Albola con 2 km e 600 metri che presentano una pendenza media del 9 per cento con punte del 16 e 18. Alla gara sono iscritti 133 atleti di una ventina di società tra le quali anche il Team inglese Zappi. La direzione di gara affidata a Enzo Amantini e Fabrizio Carnasciali con partenza della gara alle ore 14.

Intanto il premio speciale istituito dagli organizzatori della 39^ Coppa Primo Maggio-Festa dei Lavoratori per esordienti a Luco di Mugello merita di essere segnalato. Oltre ai consueti e tradizionali premi ce ne saranno infatti due speciali e particolari che andranno alle società dei due vincitori della gare del Primo Maggio, istituti da Teodosio Franciulli e Giuseppe Rosi principali referenti della gara, con la regia tecnica del Club Ciclo Appenninico 1907 di Borgo San Lorenzo presieduto da Stefano Rossi.

Antonio Mannori