San Casciano, in casa un bazar della droga: nei guai una coppia

San Casciano (Firenze), 17 giugno 2024 - Otto kg di marijuana nascosti in casa. Proprio così. Un bottino però che è finito sotto la lente dei militari. Secondo quanto ricostruito, i carabinieri della Stazione di San Casciano, durante un servizio di perlustrazione, poco dopo mezzanotte in via Quattro Strade per la precisione, hanno proceduto al controllo di un veicolo con a bordo una coppia e dal quale proveniva un forte odore di cannabis. Insospettiti dall’atteggiamento dei due, hanno poi esteso il controllo anche alla loro abitazione.

Una volta entrati in casa, i militari hanno iniziato a rinvenire, uno dopo l’altro, diversi quantitativi di sostanza stupefacente per un totale di otto kg. Entrambi sono stati arrestati e all’uomo è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.