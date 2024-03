Raccordo Siena-Firenze: chiusure notturne per lavori. Ecco dove e quando

Firenze, 13 marzo 2024 – Anas annuncia chiusure notturne per lavori sul raccordo Siena-Firenze che riguardano il risanamento dei cavalcavia, nell’ambito del piano di riqualificazione della strada. Si tratta di lavori di manutenzione programmata previsti dal piano di riqualificazione dell’infrastruttura, al fine di migliorare la sicurezza stradale e prolungare il ciclo di vita delle opere, quelli che Anas sta realizzando sul raccordo autostradale Siena-Firenze.

Nell’ambito dei lavori di risanamento corticale di 60 tra cavalcavia e sottopassi, per un investimento complessivo di 3,8 milioni di euro, a partire da lunedì prossimo 18 marzo saranno necessarie alcune limitazioni provvisorie al transito che, per contenere disagi al traffico, si svolgeranno esclusivamente in orario notturno.

Nel dettaglio, da lunedì 18 a mercoledì 27 marzo il raccordo Siena-Firenze sarà chiuso in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Colle Val d’Elsa Nord e Colle Val d’Elsa Sud, ogni notte dalle ore 22 alle 6 del giorno successivo. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria adiacente con indicazioni sul posto. Inoltre, da lunedì 18 a venerdì 29 marzo sarà chiusa la carreggiata in direzione Firenze dallo svincolo di Bargino allo svincolo di San Casciano, ogni notte dalle ore 22 alle 6 del giorno successivo.

Maurizio Costanzo